Hafta sonu atölyelerinde çocuklar ‘Keçeden Eldiven’ yapacak
Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği bu günlerde çocuklar hafta sonu atölyelerinde buluşuyor. Trumpland çocuk programlarında bu hafta ‘Keçeden Eldiven ’ atölyesinde çocuklar kışın vazgeçilmezi olan eldivenleri hayal güçlerini kullanarak renklendirecekler. Aynı zamanda çocuklar için ‘Her Şey Elimizde’ ve ‘Uçan Adam’ adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.
Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu atölyede ‘Keçe Kumaştan Eldiven’leri dilediklerince süsleyecek. Birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirecekler.
Kış ayının vazgeçilmezi olan eldivenleri çocuklar hayal güçlerini kullanarak renklendirecekler. Atölye etkinlikleri, 12-13 Ocak günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek.
Ayrıca 11 Ocak Cumartesi günü ‘Her Şey Elimizde’, 12 Ocak Pazar günü ise ‘Uçan Adam’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’da sahnelenecek.
Etkinliklerin tümüne katılım ise ücretsiz.