Hafta sonu atölyelerinde çocuklar ‘Keçeden Eldiven’ yapacak Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği bu günlerde çocuklar hafta sonu atölyelerinde buluşuyor. Trumpland çocuk programlarında bu hafta ‘Keçeden Eldiven ’ atölyesinde çocuklar kışın vazgeçilmezi olan eldivenleri hayal güçlerini kullanarak renklendirecekler. Aynı zamanda çocuklar için ‘Her Şey Elimizde’ ve ‘Uçan Adam’ adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.