Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri: Oyun Oynayan Sanatçılar (7-9 yaş)

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Artifex Ludens / Sanatla Oyun sergisi kapsamında düzenlenecek olan etkinlikte çocuklar, sanatın her dalına ait oyuncakları görüp yorumlayacak ve sergi turunun ardından atölyede kendi sanat oyuncaklarını üretecekler. Çocuklar tasarladıkları oyuncakları oynamak için yanlarında götürebilecekler.

Etkinlik Tarihi: 30 Kasım 2019

Cumartesi 14:00

Kontenjan 15 çocuk ile sınırlıdır.

Katılım ücreti: 50 TL