Haftanın son iş gününde vatandaşlar hafta sonu hava durumunu merak ediyor. Hava durumuna ilişkin detayları merak edenler “Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?” sorularını internette sıklıkla aratıyor. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Hafta sonu için yayımlanan hava durumu raporuna göre ise yarından itibaren yağışlar büyük oranda azalacak. Bursa, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'un Avrupa yakasında aralıklarla sağanak yağış beklenirken İç kesimlerde hava mevsim normallerinde seyredecek olmasına rağmen güneş yüzünü gösterecek. Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde yağışların cumartesi günü de sürmesi beklenirken iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesinde ise soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Pazar günü Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yer alan bazı şehirler hariç tüm yurtta güneşli hava hakim olacak. Marmara Bölgesinde hava sıcaklıkları pazar günü bir önceki güne göre daha etkili olacak.



