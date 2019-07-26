Hafta sonu hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri…
Hafta sonu hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Plan yapmak ve hafta sonu sonunu dışarıda geçirmek isteyenler internette sıklıkla Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunu aratıyor. İşte İl il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta başında iç bölgelerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE'DE SICAK HAVA DALGASI BEKLENMİYOR.
Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgasının önümüzdeki 10 günlük süreçte yurtta etkili olması ve uç sıcaklıkların meydana gelmesi beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinde meydana gelen yağışların etkisini kaybedeceği ve önümüzdeki hafta yurt genelinde havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Ülkede mevsim normalleri civarında kuzey ve iç kesimlerde uzun yıllar ortalamalarının 1-2 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının biraz yükseleceği ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer 2-4 derece kadar üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Gelecek hafta en yüksek hava sıcaklığının İstanbul'da 32, Ankara'da 34, Adana'da 35, İzmir'de 36, Aydın'da 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 derece civarında olması bekleniyor
İSTANBUL’DA HAVA DURUMU
İstanbul’da bugün hakim olan sıcak havanın hafta sonu da etkili olması, şehrin yeni haftaya 2 derecelik artışla başlaması bekleniyor.
İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların kademe kademe artarak önümüzdeki hafta 32°C’lere kadar yükseleceği tekrardan yaz havasının yaşanmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik harita ve verilere göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının 7 Ağustos’a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-4°C üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C Az bulutlu
BURSA °C, 33°C Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu
SİVAS °C, 28°C Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 26°C Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C Az bulutlu ve açık