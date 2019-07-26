Hafta sonu hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta başında iç bölgelerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE SICAK HAVA DALGASI BEKLENMİYOR.

Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgasının önümüzdeki 10 günlük süreçte yurtta etkili olması ve uç sıcaklıkların meydana gelmesi beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinde meydana gelen yağışların etkisini kaybedeceği ve önümüzdeki hafta yurt genelinde havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Ülkede mevsim normalleri civarında kuzey ve iç kesimlerde uzun yıllar ortalamalarının 1-2 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının biraz yükseleceği ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer 2-4 derece kadar üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta en yüksek hava sıcaklığının İstanbul'da 32, Ankara'da 34, Adana'da 35, İzmir'de 36, Aydın'da 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 derece civarında olması bekleniyor

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hakim olan sıcak havanın hafta sonu da etkili olması, şehrin yeni haftaya 2 derecelik artışla başlaması bekleniyor.

İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların kademe kademe artarak önümüzdeki hafta 32°C’lere kadar yükseleceği tekrardan yaz havasının yaşanmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik harita ve verilere göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının 7 Ağustos’a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-4°C üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C Az bulutlu

BURSA °C, 33°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu

SİVAS °C, 28°C Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C Az bulutlu ve açık



