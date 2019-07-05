Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu

Meteoroloji'den yayımlanan son hava durumu raporunda sıcaklıklarda yaşanacak olan artışa dikkat çekildi. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hafta sonunda hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkıyor.

Hafta sonunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık değeri 40 derece ile Şanlıurfa'da ölçülecek. Cumartesi günü Karabük ve Kastamonu'nun yanı sıra Doğu Karadeniz ve Erzurum Kars çevrelerinde yerel sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da ise hava sıcaklığı Cumartesi günü 31 derece olacak. Pazar günü ise hava sıcaklıklarında önemli bir sıcaklık değişimi olması beklenmezken zaman zaman güneşli ve sıcak hava bunaltıcı hal alacak.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Artvin ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün (6 Temmuz Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bugün (Cumartesi) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bugün (Cumartesi) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bugün (Cumartesi) kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Cumartesi) Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık,(Cumartesi) zamanla yer yer parçalı bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, (Cumartesi) zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, (Cumartesi) zamanla yer yer parçalı bulutlu

SİVAS 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, (Cumartesi) zamanla yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bugün öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Bölgenin kıyı kesimleri Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın (Cumartesi) batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonran yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık