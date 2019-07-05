Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Kastamonu ve Karabük çevrelerinde sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor açıklaması yapılırken Ege ve Güney kıyılarında sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşıyor. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den yayımlanan son hava durumu raporunda sıcaklıklarda yaşanacak olan artışa dikkat çekildi. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hafta sonunda hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkıyor.
Hafta sonunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık değeri 40 derece ile Şanlıurfa'da ölçülecek. Cumartesi günü Karabük ve Kastamonu'nun yanı sıra Doğu Karadeniz ve Erzurum Kars çevrelerinde yerel sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da ise hava sıcaklığı Cumartesi günü 31 derece olacak. Pazar günü ise hava sıcaklıklarında önemli bir sıcaklık değişimi olması beklenmezken zaman zaman güneşli ve sıcak hava bunaltıcı hal alacak.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Artvin ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bugün (6 Temmuz Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bugün (Cumartesi) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bugün (Cumartesi) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bugün (Cumartesi) kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Cumartesi) Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık,(Cumartesi) zamanla yer yer parçalı bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, (Cumartesi) zamanla yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, (Cumartesi) zamanla yer yer parçalı bulutlu
SİVAS 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, (Cumartesi) zamanla yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bugün öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bölgenin kıyı kesimleri Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın (Cumartesi) batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinden sonran yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık