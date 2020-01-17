Hafta sonu gelince vatandaşlar da 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını aramaya başladı. Meteoroloji'den 18-19 Ocak 2020 tarihli hafta sonu hava durum raporunu yayımladı. İşte hafta sonu hava durumu raporu.

Bugün İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hafta sonu da devam edecek. Pazar günü hava Doğu Anadolu bölgesinde eksi 21 dereceye kadar inecek. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın (18 Ocak Cumartesi) karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kışın etkisini gösterdiği yurt genelinde yarın birçok bölgede sağanak yağış ve kar etkili olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve çevrelerinde ise güneşli hava etkili olacak. Cumartesi ve pazar günü Doğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar iniyor.