Hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat!
Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
09 Ekim 2021, Cumartesi 00:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre (9- 15 Ekim 2021), hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
2 - 4 DERECE ARTACAK
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.