Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji uyarıları!
Hafta sonu plan yapmak ve vaktini dışarıda geçirmek isteyenler bulundukları illerin hava durumunu merak ediyor. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeleri takip eden vatandaşlar internette sıklıkla ‘Hafta sonu hava nasıl olacak?’ ‘Yağmur yağacak mı?’ sorularını aratıyor. İşte Meteoroloji’den gelen son uyarılar!
Hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenler internette hava durumu ile ilgili aramalar gerçekleştiriyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteorolojik uyarılar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Giresun ve Trabzon çevrelerinde, öğleden sonra Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerine kadar Giresun ve Trabzon çevrelerinde, öğleden sonra Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğusunun yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık