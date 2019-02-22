Hafta sonu kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri…

Hafta sonu plan yapmak isteyenlerin merak ettiği konuların başında hava durumu tahminleri geliyor. internette sıklıkla “Hafta sonu kar yağacak mı?”, “Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? soruları aratılıyor. İşte hafta sonu hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı ve yer yer bulutlu, doğu bölgelerinde ise yağışlar sağanak yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma günüden itibaren Marmara’da hava sıcaklıkları hissedilir oranda düşecek.

Meteroloji verilerine göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ GELİYOR

Marmara ve Ege’de rüzgar orta kuvvette ve altında, sabah saatlerinde Marmara ve İç Ege’de sis etkili. Haftanın son iş gününde öğleden sonra yağış geliyor. Önce Marmara’yı ıslatacak, ardından bu iki bölgemizin tamamına yayılacak. Marmara’da ve Kuzey Ege’de kara dönebilecek. Akdeniz’de de bölgesel yağışlar bekleniyor. İç Anadolu’da ise bulutlar biraz artıyor ve sis etkili.

HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR

Fırtına ile beraber Marmara, Ege ve Karadeniz’e soğuk hava giriş yapıyor. Cumartesi ve Pazar sıcaklıklarda birkaç derecelik kayıp olacak. İstanbul’da Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yağışlar kara dönecek. İstanbul Anadolu Yakası’nın güneyi ve kıyı kesimleri karla karışık yağmur şeklinde kalabileceği tahmin ediliyor. İstanbul’un genelinde kar yağışı bekleniyor. Karadeniz Bölgesi’nde de sisli, puslu, bulanık bir gökyüzü var. Gün içerisinde parçalı bulutlar arasından güneş görülecek. Hafta sonu yağış geliyor, Bolu’da ise kar bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde Hakkari dolaylarında kar ihtimali var, bölgenin kalanı parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu’da sağanak yağışlar var, kesintilerle bu yağışlar cumartesiye de sarkacak.