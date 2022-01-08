Ekonomi Hafta sonu Kartalkaya akın ettiler!

Hafta sonu Kartalkaya akın ettiler!

Ekonomi

Hafta sonu Kartalkaya akın ettiler!

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Kartalkaya'da hafta sonu tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

08 Ocak 2022, Cumartesi 14:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Kartalkaya, sezonun erken açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

Yerli ve yabancı binlerce tatilcinin tercih ettiği ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin gözdesi olan Kartalkaya’ya gelen tatilciler, güzel havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.



Tatil için İstanbul’dan gelen İlknur Hacısüleymanoğlu, “İlk defa geldik. Kayak yapmayı denemek istedik. Kartalkaya güzel ama ücretler pahalı geldi. 2 gündür buradayız. Hava güzel. Çok soğuk değil. Tatilin her türlüsü güzel tabii ki. Kartalkaya’yı da beğendik ama biraz pahalı. Gelirken de rahat geldik. Trafik yoktu” dedi.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kazakistan nasıl bu hâle düştü?
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Emeklilik tarihiniz 15 Aralık 2026
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Özel okulda erken kaydın avantajı çok
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Parayı iyi değerlendirmek için 15 adım
Özlem Denizmen
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER EYT ile ilgili flaş gelişme! Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı