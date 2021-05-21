Türkiye Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü

Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü

Türkiye

Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.

21 Mayıs 2021, Cuma 18:59 Son Güncelleme:
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00’de başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlama öncesi İstanbul’da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öğleye doğru başlayan yağışlı havada trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk haritasına göre, saat 18.35 itibariyle yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

DHA

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