Türkiye Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum

Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum

Türkiye

Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte son durum

Türkiye genelinde saat 21.00’de başlayacak olan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak görülüyor.

19 Şubat 2021, Cuma 18:41 Son Güncelleme:
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00’de başlayacak. İstanbul’un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bazı bölgelerde trafikte araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.45 itibariyle yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.

DHA

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