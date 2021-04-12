Türkiye Hafta sonu kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Hafta sonu kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Türkiye

Hafta sonu kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu kısıtlamasının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

12 Nisan 2021, Pazartesi 08:08 Son Güncelleme:
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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.50 itibariyle yüzde 49'u gördü.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,(DHA)

 


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