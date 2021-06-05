Türkiye Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri
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Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri

Türkiye

Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri

“Hafta sonu marketler açık mı?” sorusu yoğun bir şekilde aranmaya devam ediyor. Haziran ayı kademeli normalleşme döneminde hafta sonu marketlerin çalışma saatlerinde ve açılış kapanış sürelerinde değişikliğe neden olmuştu. Yayınlanan genelge ile de hafta sonu marketlerin çalışma saatleri de belli oldu.

05 Haziran 2021, Cumartesi 11:01 Son Güncelleme:
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Yeni kademeli normalleşme dönemindeki ilk hafta sonu olması nedeniyle pek çok vatandaş marketlerin hafta sonu kaçta açılıp kaçta kapandığı ve hafta sonu marketlerin çalışma saatlerine yönelik araştırma yapıyordu. En dikkat çeken konu ise ‘Hafta sonu marketler açık mı?’ oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonu marketlerin açık olup olmayacağına ilişkin sorular da yanıtını buldu.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Kademeli Normalleşme Genelgesi’ne göre, marketler hafta sonunda cumartesi günü normal şekilde çalışmalarına devam ederken Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sadece belirtilen süreler içinde açık olacak.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Bakanlığın genelgesine göre cumartesi günleri marketler 07.00 le 21.00 saatleri arasında açık olacak. Ancak pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.

GENELGEDE YER ALDI...

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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