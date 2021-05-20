Hafta sonu marketler açık mı? Market çalışma saatleri...

Koronavirüs salgını nedeniyle kademeli normalleşme dönemi uygulanıyor. Kademli normalleşme döneminde marketlerin çalışma saatleri ise merak konusu. Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açık olduğu saatler araştırılıyor.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 21.00-05.00 arasında oldu. Marketlerin çalışma saatlerinin ise 09.00-20.00 olması bekleniyor.

HAFTA SONU

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detay yer aldı; "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."



