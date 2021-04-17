Hafta sonu market açılış ve kapanış saatleri yeni tedbirler kapsamında merak edilmeye başlandı. Koronavürüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Bu genelgeye göre hafta sonu yasağı cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak. 17-18 Nisan'da marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? A101, Şok, Bim, Migros'un hafta sonu çalışma saatleri neler?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.



