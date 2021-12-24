Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı, Çanakkale'nin güney çevreleri (Ezine, Bayramiç ve Ayvacık), Balıkesir'in batı ilçeleri (Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç çevreleri), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin (Kuşadası, Söke ve Didim çevreleri) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatısının çok bulutlu, Çanakkale'nin güney çevreleri (Ezine, Bayramiç ve Ayvacık) ile Balıkesir'in batı ilçelerinin (Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç çevreleri) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin (Kuşadası, Söke ve Didim çevreleri) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -12°C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MANİSA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 1°C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA 6°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 0°C, 11°C

Az bulutlu

ISPARTA -5°C, 4°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -6°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -8°C, 1°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR -7°C, 2°C

Az bulutlu

KONYA -9°C, -2°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -8°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -7°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA -4°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM -8°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -16°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -18°C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -8°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, -2°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 5°C

Az bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 7°C

Az bulutlu

SİİRT -4°C, 3°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA -1°C, 8°C

Az bulutlu



