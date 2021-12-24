Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı
Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
24 Aralık 2021, Cuma 23:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı, Çanakkale'nin güney çevreleri (Ezine, Bayramiç ve Ayvacık), Balıkesir'in batı ilçeleri (Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç çevreleri), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin (Kuşadası, Söke ve Didim çevreleri) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatısının çok bulutlu, Çanakkale'nin güney çevreleri (Ezine, Bayramiç ve Ayvacık) ile Balıkesir'in batı ilçelerinin (Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç çevreleri) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin (Kuşadası, Söke ve Didim çevreleri) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -12°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MANİSA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 1°C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA 6°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY 0°C, 11°C
Az bulutlu
ISPARTA -5°C, 4°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -8°C, 1°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -7°C, 2°C
Az bulutlu
KONYA -9°C, -2°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA -4°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM -8°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -16°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -18°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -8°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -9°C, -2°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 5°C
Az bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 7°C
Az bulutlu
SİİRT -4°C, 3°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA -1°C, 8°C
Az bulutlu