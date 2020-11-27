Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman başlayacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamalara yarın başlanacak. Alınan kararla birlikte 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu saatler içinde sokağa çıkanlara yönelik idari para cezası uygulanacak.



