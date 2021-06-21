Türkiye Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günleri sokağa çıkmak serbest mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günleri sokağa çıkmak serbest mi?

Türkiye

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günleri sokağa çıkmak serbest mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin kararın Kabine toplantısında çıkması bekleniyordu. Saat 15.30’da başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. İşte, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günleri sokağa çıkmak serbest mi?

21 Haziran 2021, Pazartesi 19:48 Son Güncelleme:
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Haziran ayı normalleşme genelgesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günleri uygulanıyordu. Koronavirüs tablosunda görülen olumlu gelişmeler ve aşı uygulamasının büyük hızla devam etmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalkması yönünde beklentileri artırmıştı. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin haber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? PAZAR GÜNLERİ SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

 

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