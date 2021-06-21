Haziran ayı normalleşme genelgesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günleri uygulanıyordu. Koronavirüs tablosunda görülen olumlu gelişmeler ve aşı uygulamasının büyük hızla devam etmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalkması yönünde beklentileri artırmıştı. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin haber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? PAZAR GÜNLERİ SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.