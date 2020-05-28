Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, yaklaşan hafta sonu ile beraber, 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte, hafta sonu olası sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz. 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek" dedi.

18 yaşa indirildi

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması da 18 yaşa indirildi. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Genelge henüz yayımlanmadı

Kabine toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, kısıtlamaların bir kısmının devam edeceğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı için genelgeyi henüz yayımlamadı.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.







