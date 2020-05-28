Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?
'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası vatandaşların merak ettiği konulardan biri oldu. Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Peki, 30 31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde...
28 Mayıs 2020, Perşembe 20:43 Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, yaklaşan hafta sonu ile beraber, 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte, hafta sonu olası sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz. 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek" dedi.
18 yaşa indirildi
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması da 18 yaşa indirildi. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.
Genelge henüz yayımlanmadı
Kabine toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, kısıtlamaların bir kısmının devam edeceğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı için genelgeyi henüz yayımlamadı.
Hafta sonu yasağı olan iller
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.