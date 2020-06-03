Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu kısıtlama olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İkinci bir dalga beklemiyoruz' dedi. Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de konuştu.
03 Haziran 2020, Çarşamba 20:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele ile ilgili, "Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız." uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Hafta sonu kısıtlama olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını belirten Koca, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini söyledi.