Son dakika haberine göre, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar günleri sokağa çıkma yasağı var mı? soruları araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı- kısıtlaması için son dakika açıklamaları yapılmıştı.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı yeniden 21:00-05:00 olarak düzenlendi. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23 Mayıs cumartesi pazar günlerinde sokak kısıtlaması nasıl olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısıtlama kuralları haberimizde

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sürdürülecek. Dolayısı ile bu hafta sonu 22-23 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı tüm illerde uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASĞAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Hafta sonu kısıtlama saatleri için Genelgede, şu bilgilere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."

Bu kapsamda 21 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibarıyla sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı. Bu kapsamında vaka sayısının durumuna göre ilerleyen haftalarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden ele alınması ön görülüyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI? HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.

HAFTA SONU FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.







