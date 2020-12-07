Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erdi. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara dair İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizdeki bulaş oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik alınan bu tedbirlerden biri de istisnalar hariç olmak üzere vatandaşlarımızın belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olmuştur.

"Vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağladı"

Bu kapsamda hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

"37 bin 614 kişiye işlem yapıldı"

2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

"Kurallara uymaya devam etmeliyiz"

Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi corona virüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. Corona virüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz"

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