Ekonomi Hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyorlar

Hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyorlar

Ekonomi

Hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyorlar

Belçika'da haftalık çalışma günlerinin 5'ten 4'e düşürülmesi gündeme geldi.

07 Ekim 2021, Perşembe 16:22 Son Güncelleme:
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Liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapılan teklif, haftalık çalışma saatinin değişmemesini ancak gün sayısının düşürülmesini öngörüyor. Teklifte, sektöre göre 38 veya 40 olan haftalık çalışma saatinin 4 güne yayılması isteniyor. Liberallerin teklifi birçok siyasi parti tarafından destekleniyor.

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Yeşiller Partisinin Başkanı Meyrem Almacı, 4 çalışma günü önerisine desteğini dile getirdi.

Almacı, basına yaptığı açıklamada, "Prensipte bu önerinin çalışanların özgürlüğü bakımından iyi olduğunu düşünüyoruz ama tabii karar çalışana bırakılmalı." dedi. Yeşiller Partisi, ayrıca bir karara varılmadan önce sendikalar ve işverenler dahil tüm sosyal ortakların görüşlerinin alınmasını istedi.

Sosyalist sendikalar ise öneriye karşı çıktı. Sendika temsilcileri, sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin genel olarak düşürülmesi gerektiğini savundu. Federal hükümetin teklifin hangi sektörlerde uygulanabileceğini gelecek hafta ele alması bekleniyor.

AA

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