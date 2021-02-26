Türkiye Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı

Türkiye

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Mart Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

26 Şubat 2021, Cuma 21:35 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı. Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri bugün saat 24.00’e kadar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Yarın ve pazar günü de 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek. Vergi borçlarını ödemek isteyenler de borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

AA

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