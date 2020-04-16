CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Canova, "Genelge'nin bugün yayınlanması bekleniyor. Geçen sefere göre biraz daha kapsamlı bir genelge görebiliriz. Geçen hafta sonu yaşananlardan dolayı bir takım öneriler bakanlığa önerilmiş vaziyette. Bunların başında da gazete dağıtımı var. Hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İstanbul Valiliği aracılığıyla taleplerini iletti. Hem de gazete temsilcileri geçen hafta yaşanan mağduriyetin altını çizdi. Geçen hafta sokağa çıkma yasağının 21:40'ta duyurulduğu sırada gazeteler basılmış vaziyetteydi. basılmış olan yüz binlerce gazete dağıtılamadı ve ciddi bir zarara neden oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hem matbaa işçilerinin izinle tabi olup çalışmalarının sağlanması, hem de gazetelerin vatandaşa ulaşabilmesi için büfe ve bakkalların açık olması talebini İstanbul Valiliğine iletti. Valilik de bu talepleri İçişleri Bakanlığı'na iletti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken de önemli mesajlar verdi. 'Bakkallara özel izin çıkarılsın. İnsanlar ekmeğine, gazetesine, sütüne ya da diğer ihtiyaçlarına ulaşabilsin. Böylece kaos, yığılma, stokçuluk olmaz ve fiyat artışının önüne geçilir' diye uyardı. Sadece gazete meselesi değil. Bir çok ilin valiliğinden İçişleri Bakanlığına geçen sefer mağdur olan ve bu kez dikkat edilmesi gereken kesimlerle ilgili talepler gönderilmiş vaziyette." sözleriyle sokağa çıkma yasağına ait detayları paylaştı.



