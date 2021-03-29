Türkiye Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalktı mı? Hangi iller kırmızı kategoride?

Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalktı mı? Hangi iller kırmızı kategoride?

Türkiye

Hafta sonu ve hafta içi yasakları kalktı mı? Hangi iller kırmızı kategoride?

Son dakika haberine göre; Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası merakla beklenen yeni risk haritasını açıklayarak "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." dedi.

29 Mart 2021, Pazartesi 20:47 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda alınan önemli kararları açıkladı. Erdoğan, ''Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSKLİ)

İlk yayınlanan risk haritasına göre mavi kalan tek ilimiz Şırnak oldu. 

SARI KATEGORİ (ORTA RİSKLİ)

Risk haritasına göre; Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak sarı(orta riskli) kategoride yer aldı.

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSKLİ)

Risk haritasına göre; Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kars, Ağrı, Bingöl, Tunceli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay turuncu (yüksek riskli) kategoride yer aldı.

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ)

Risk haritasına göre en çok artış kırmızı kategoride oldu. Türkiye'deki 81 ilin 58'i risk haritasında kırmızıya döndü. Kırmızı kategoride yer alan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Aydın, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Konya, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Sivas, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Yozgat, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Erzincan

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SIRADAKİ HABER Son dakika: Türkiye'nin yeni risk haritası açıklandı