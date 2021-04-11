Türkiye Hafta sonu yasağı uygulanan İstanbul'da İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Hafta sonu yasağı uygulanan İstanbul'da İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Türkiye

Hafta sonu yasağı uygulanan İstanbul'da İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Hafta sonu yasağı uygulanan İstanbul'da İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı. İstanbul koronavirüs vaka artışı nedeniyle kırmızı kategoride yer alıyor.

11 Nisan 2021, Pazar 16:38 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategorideki 58 şehir arasında yer alan İstanbul'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama nedeniyle İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı.



Kırmızı kategoride olan İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evde kalınca İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı. İstiklal Caddesi'nde gezen bazı turistler maske takarken bazılarının maskesiz gezdiği görüldü. Büfelerden yemeklerini alan turistler, cadde kenarına oturarak yedi.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Beşiktaş'ta sahile gelen bazı turistler güzel havanın tadını çıkarırken bazıları da sahilde oturarak denizi izledi.


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