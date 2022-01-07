Haftada 4 gün çalışmaya geçen şirket: Üretkenlik tavan yaptı!

ABD'nin California eyaletindeki bir teknoloji şirketi haftada 4 iş gününe geçti ve üretkenliğin patladığını bildirdi.

San Francisco merkezli Bolt, geçen sonbaharda programın pilot uygulamasını yürüttü ve şirketin CEO'su sonuçların ezici bir çoğunlukla olumlu olduğunu söyledi.

CEO Ryan Breslow, CNBC'ye şöyle konuştu:

"Bir şirketi başka bir şekilde yönetmeyi hayal edemezdim. Haftada iki saat veya 200 saat çalışmanız umurumuzda değil, tutkuluysanız devam edin. Sadece kuruma sonuçlar sunmanızı önemsiyoruz."

Breslow, e-ticaret geliştiricisi şirkette verimliliğin arttığını, işleyişin düzene girdiğini ve çalışanların mutlu olduğunu söyledi.

Üç aylık pilot uygulamanın sonunda yapılan bir anket, Bolt çalışanlarının yüzde 94'ünün ve yöneticilerinin yüzde 91'inin programın devam etmesini istediğini ortaya koydu.

Breslow çalışanların yüzde 84'ünün cuma günleri çalışmayarak iş-yaşam dengelerinde bir iyileşme olduğunu ve işteki zamanlarını daha iyi kullandığını bildirdiğini söyledi.

"Birçok şirket çok fazla çalışma tiyatrosuyla işliyor, yani insanlar gerçek işten ziyade çalışır görünmeye daha çok önem veriyor. Dolayısıyla sayısız toplantınız, sayısız belgeniz, sayısız sunumunuz var. Karmaşayı aşıp meselenin özüne inmek imkansız."

Breslow, şirketin çalışanlarından "etraflarındaki ekibe nazik ve iyi davranırken" aynı zamanda sonuç almalarını istediğini de sözlerine ekledi.

550 tam zamanlı çalışanı bulunan Bolt, ABD'de daha kısa çalışma haftasına geçiş yapan birkaç şirket arasında.

Breslow değişikliğin sorunsuz bir şekilde uygulanmasının biraz zaman aldığını da şu şekilde kabul etti: Bu operasyonel bakımdan basit bir yük değildi. Kesinlikle biraz emek harcamak gerekti.

Şirket, programında esnek olduğunu, personelin Kara Cuma ve Şükran Günü gibi yoğun dönemlerde daha fazla çalışmasının beklendiğini fakat sonrasında çalışanlara izin verildiğini bildiriyor.

Bu yıl Kongre İlerici Grubu standart çalışma haftasını 32 saate indiren bir yasa tasarısı sunmuştu.