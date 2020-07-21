Haftalık evcil hayvan sahiplendirme ilanları (21 Temmuz 2020)

Evcil hayvan sahiplenmeden önce iyice düşünmeniz, onun ihtiyaçlarını, bakımını ve beslenmesini karşılayabilecek imkanınızın olup olmadığını tartmanız gerekir. Eğer hem maddi hem de manevi olarak bir evcil hayvanın sorumluluğunu üstlenebileceğinize karar verdiyseniz, işte size yuva arayan kedi ve köpek ilanları. Satın almayın, sahiplenin. İşte haftanın evcil hayvan sahiplendirme ilanları.









İstanbul Hadımköy'de bulunan 2 yaş civarı bu sevimli dişi yeni yuvasını arıyor.









Sütlaç, İstanbul'da kendine yeni bir yuva arıyor. Erkek, 4,5 aylık, kum ve kuru mama eğitimi var.









Ankara'daki 7 yaşındaki Puppy yeni yuvasını arıyor.









Ankara'da 2,5 yaşındaki kısır oğlana yuva olmak ister misiniz? Detaylar için ilana tıklayabilirsiniz.









Sevimli Bobo yuva arıyor. Aşı karnesi var. 6 aylık, erkek. Kısır, çok sosyal ve oyuncu Bobo Ankara içinde yuva arıyor.









Gaziantep'te 2 aylık kum eğitimi olan bu sevimli yavru kedi yuva arıyor.









Engelli canlara öncelik! 2 aylık bu sevimli yavru sağ gözünü kaybetmiş. İstanbul'da ona yuva olmak için ilana tıklayabilirsiniz.