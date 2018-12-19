Haftalık kirası 497 bin euro olan yat Marmaris’te

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki limana, haftalık kirası 497 bin euro olan ’Lady E’ adlı lüks yat demirledi. Yatın, yakıt ikmali yapıldıktan sonra limandan ayrılacağı öğrenildi

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
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Haftalık kirası 497 bin euro olan yat Marmaris’te

Karayipler yakınlarındaki Cayman Adaları bayraklı ’Lady E’ adlı ultra lüks yat, Marmaris’teki gümrüklü limana bugün öğle saatlerinde demir attı.

12 suit odası bulunan yatın gövdesinin çelik malzemeden yapıldığı ayrıca alüminyum kaplamalı olduğu belirtildi.

BANYO APARATLARI ALTIN KAPLAMALI

Suit odalarında jakuzi ve mini spor salonu bulunan yatın, banyo aparatları ise altın kaplamalı.

HAFTALIK KİRASI 497 BİN EURO

Her türlü lüksün bulunduğu yatın, haftalık kirasının 497 bin euro olduğu öğrenildi.

Yatın personelinin hummalı bir temizlik çalışması yaptığı görüldü. Üç gün limanda demirli kalacak yata, 21 Aralık Cuma günü, İzmir’in Aliağa ilçesinden gelecek tankerlerden yakıt ikmali yapılacak.

Yatın, yakıt ikmalinden sonra misafirlerini almak için Yunanistan’ın Rodos Adası’na hareket edeceği bildirildi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla) (DHA)

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