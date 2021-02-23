Türkiye Haftalık vaka haritası açıklandı! Bakan Koca paylaştı

Haftalık vaka haritası açıklandı! Bakan Koca paylaştı

Türkiye

Haftalık vaka haritası açıklandı! Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

23 Şubat 2021, Salı 00:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 816 testte 8 bin 104 vaka, 623 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 690 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998, toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, toplam vefat sayısı 28 bin 138, toplam ağır hasta sayısı 1189, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450 oldu.

AA

İlgili Haberler
22 Şubat korona tablosuTürkiye'de koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı belli oldu


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Geleceğimiz tarımda
Banu Şen
Hakan Çelik
Eğlence ve pratiklik bir arada
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Zaman olur ki...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Murat Çelik
PKK'nın elinde başka kimler var?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Siyanürden 1200 kat zehirli balon balığı, tezgaha da zarar verdi