Haftalık vaka haritası açıklandı! Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 816 testte 8 bin 104 vaka, 623 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 690 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998, toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, toplam vefat sayısı 28 bin 138, toplam ağır hasta sayısı 1189, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450 oldu.

AA



