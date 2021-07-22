Türkiye Haftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum

Haftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum

Türkiye

Haftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 75,12, Ankara’da 57,95, İzmir’de 24,46 oldu.

22 Temmuz 2021, Perşembe 19:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale." paylaşımında bulundu.

Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." ifadelerini kullandı.

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs vaka sayısı artıyor' açıklamasıBakan Koca'dan kritik uyarı: O illerimizde vaka sayıları yükseliyor


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Biz 'Ped' tartışırken millet uzaya çıktı!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kurtuluş umudu 2022 ötesine sarktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Olmaz olmaz
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli çözümü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üniversite öğrencisi Onur'dan hiçbir iz yok! Ailesi gelecek iyi haberi bekliyor