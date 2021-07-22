Haftalık vaka haritası açıklandı! İşte il il son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 75,12, Ankara’da 57,95, İzmir’de 24,46 oldu.
22 Temmuz 2021, Perşembe 19:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale." paylaşımında bulundu.
Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1418247850060886019
AA
BUNLARI DA OKUYUN