Türkiye Haftalık vaka haritası açıklandı! O ilimiz ilk sırada yer aldı

Haftalık vaka haritası açıklandı! O ilimiz ilk sırada yer aldı

Türkiye

Haftalık vaka haritası açıklandı! O ilimiz ilk sırada yer aldı

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı haftalık koronavirüs vaka tablosunda Karabük, 100 bin kişide 552,92 olan vaka oranı ile ilk sırada yer aldı.

02 Kasım 2021, Salı 19:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 16-22 Ekim için 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları tablosunda Karabük, 552,92'lik oran ile birinci oldu.

Karabük'teki vaka oranında artışın devam etmesi, kentte yaşayanları endişelendirdi. Karabük Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü halkın tedbirlere uyması ve aşı yaptırma konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Aşılanmada yüzde 73,6 ile sarı renkli kategoride bulunan kentte kurulan mobil aşılama birimleri ile aşı uygulamaları yapılıyor.

Kışın vakaların arttığını ve vatandaşların maskesiz olduğunu ifade eden Karabüklü Ramazan Çiğdem, "İnsanlar kendilerini korumuyorlar, maskesini takmıyorlar, bir sorumsuzluk var. 2 defa aşı oldum ben. Hijyen, temizlik çok önemli bunlara dikkat edersek bu virüs azalır. Kışın daha çok artıyor. Şu hale bakın kaç kişi maskesiz geziyor" dedi. 

Daha önce koronavirüs yakalandığını ve iki doz aşısını yaptırmasına rağmen çift kat maske ile gezdiğini belirten vatandaş Uğur Yeğenoğlu da "Kendi sağlığımı ve diğer insanların sağlığını düşündüğüm için çift maskeyle dolaşıyorum. Dikkatsizlik, vurdumduymazlık, umursamazlık, insanın kendisini ve diğer insanları sevmemesi, başka bir şey değil" diye konuştu.

Yasin ALDEMİR / DHA

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