Türkiye Haftalık vaka haritası güncellendi! İşte il il vaka sayılarında son durum

Haftalık vaka haritası güncellendi! İşte il il vaka sayılarında son durum

Türkiye

Haftalık vaka haritası güncellendi! İşte il il vaka sayılarında son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

25 Mayıs 2021, Salı 20:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 123,88, Ankara’da 123,02, İzmir’de 72,75 oldu. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin’de görüldü.

Detaylar gelecek...

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı25 Mayıs korona tablosu | Türkiye'de koronavirüste son durum


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşılama hızlanırsa Türkiye talebi patlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Asıl büyük uzlaşma…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tombala
Rauf Tamer
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum'da yatırım yapanların hesabı ne?
Şirin Sever
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sürücüler dikkat! Trafikte bunu yapan yandı