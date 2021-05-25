Haftalık vaka haritası güncellendi! İşte il il vaka sayılarında son durum
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
25 Mayıs 2021, Salı 20:27 Son Güncelleme:
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 123,88, Ankara’da 123,02, İzmir’de 72,75 oldu. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin’de görüldü.
Detaylar gelecek...
AA
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1397241282406330369