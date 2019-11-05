Haftanın filmleri (1 Kasım 2019)

Terminator: Dark Fate (Terminatör: Kara Kader) – 1 Kasım 2019





Terminatör serisinin yeni filmi Dark Fate(Kara Kader), Linda Hamilton’un uzun yıllardır canlandırdığı Sarah Connor’ın hikayesini merkezine alıyor. Serinin geldiği durumdan hoşnut olmayan yapımcı ve senaristler çareyi seriyi köklerine döndürmekte bulmuş gibi görünüyor. Film izleyenlere Terminatör ve aksiyon severlerin kaçırmaması gereken bir macera sunuyor.









Merhaba Güzel Vatanım – 1 Kasım 2019





“Merhaba Güzel Vatanım” Nazım Hikmet gibi hayatının bir bölümünde Moskova’da yaşayan Ahmet Ümit’in hayat hikayesini anlatıyor. Dönem hikayeleri ve dramın kesiştiği filmlere hayır diyemeyenlerdenseniz filme sinemada bir şans vermelisiniz.









Araf 3: Cinler Kitabı – 1 Kasım 2019





Ünlü yönetmen Biray Dalkıran’ın yönetmenlik kariyerine başladığı 2006 yapımlı Araf filminin 3. halkası olan film, yerli korku filmi sevenleri sinema salonlarına bekliyor.









Parasite (Parazit) – 1 Kasım 2019





Sinema çevrelerince tarihin en iyi filmlerinden birisi olarak görülen Güney Kore yapımı filmin, IMDb’den 8.5, Metacritic’ten 95 puan alması bile ne kadar başarılı bir film olduğunun kanıtı. Ayrıca 2020’de 92.’si düzenlenecek Oscar Ödül Törenleri’nde de “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında heykelciğin şimdiden en büyük adayı. Parazit, güzel bir sinema deneyimi yaşamak ve farklı ülkelerin sinema kültürlerine göz atmak isteyenlerin tam aradığı film olabilir.









Clown Motel (Palyaço) – 1 Kasım 2019





Bir grup hayalet avcısının palyaço ruhlarıyla dolu bir oteldeki maceralarını anlatan bir B korku filmi. Clown Motel, cheesy korku filmlerinin hastası olan sinemaseverlerin aradığını bulabileceği bir film olarak karşımıza çıkarak yabancı korku filmi severler için de bir alternatif oluşturuyor.

Doğukan Meriç - posta.com.tr