Haberler Türkiye Haberleri Haftanın gündemine ne kadar hakimsin? Haftanın gündemine ne kadar hakimsin? Türkiye Evde kalmaya özen gösterdiğimiz bugünlerde bir haftayı daha geride bıraktık. Peki bu hafta boyunca neler yaşadık? Gündeme ne kadar hakimsin? Testi çöz, seviyeni gör :) 15 Mayıs 2020, Cuma 12:53 Son Güncelleme: 15.05.2020 12:53 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ test haftanın gündemi eğlenceli test POSTA’YI TAKİPTE KAL Yazarlarımızdan Çözüm: Yerli turist Oral Çalışlar Beyin göçünü işte böyle önleyebiliriz Hakan Çelik İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 Bu görüntüler Türkiye'den Japonya'ya ulaştı 2 Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları belirlendi 3 Bayramda 4 günlük yasak olacak mı? 4 Yamyam baba oğul dünyayı dehşete düşürdü 5 9 ilimizde alarm