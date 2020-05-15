Türkiye Haftanın gündemine ne kadar hakimsin?

Haftanın gündemine ne kadar hakimsin?

Türkiye

Haftanın gündemine ne kadar hakimsin?

Evde kalmaya özen gösterdiğimiz bugünlerde bir haftayı daha geride bıraktık. Peki bu hafta boyunca neler yaşadık? Gündeme ne kadar hakimsin? Testi çöz, seviyeni gör :)

15 Mayıs 2020, Cuma 12:53 Son Güncelleme:
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