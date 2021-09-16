Haftanın hakemleri açıklandı: Cüneyt Çakır'a kesik yok!
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR görevinde bulunan Cüneyt Çakır eleştirilerin odağı olmuştu. Çakır'a bu hafta orta hakem olarak görev verildi.
16 Eylül 2021, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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MHK, Süper Lig'de 5. haftanın hakemlerini atadı. 4 büyüklerin hakemleri şöyle:
- Antalyaspor- Beşiktaş: Ali Şansalan
- Galatasaray - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
- Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
- Kasımpaşa -Trabzonspor: Mete Kalkavan
Bir önceki hafta Trabzonspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olan ve Galatasaraylı Nelsson'un eline çarpan topta orta hakem Ali Palabıyık'ı pozisyonu izlemeye çağırmadığı için eleştirilerin odak noktası olan Cüneyt Çakır ise Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçına atandı.
MHK bu kararla Çakır'ın kararının arkasında durdu ve hakemin hata yapmadığına kanaat getirdi.