Futbol Haftanın hakemleri açıklandı: Cüneyt Çakır'a kesik yok!

Haftanın hakemleri açıklandı: Cüneyt Çakır'a kesik yok!

Futbol

Haftanın hakemleri açıklandı: Cüneyt Çakır'a kesik yok!

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR görevinde bulunan Cüneyt Çakır eleştirilerin odağı olmuştu. Çakır'a bu hafta orta hakem olarak görev verildi.

16 Eylül 2021, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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MHK, Süper Lig'de 5. haftanın hakemlerini atadı. 4 büyüklerin hakemleri şöyle:

  • Antalyaspor- Beşiktaş: Ali Şansalan
  • Galatasaray - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
  • Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
  • Kasımpaşa -Trabzonspor: Mete Kalkavan

Bir önceki hafta Trabzonspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olan ve Galatasaraylı Nelsson'un eline çarpan topta orta hakem Ali Palabıyık'ı pozisyonu izlemeye çağırmadığı için eleştirilerin odak noktası olan Cüneyt Çakır ise Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçına atandı.

MHK bu kararla Çakır'ın kararının arkasında durdu ve hakemin hata yapmadığına kanaat getirdi.

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