MHK, Süper Lig'de 5. haftanın hakemlerini atadı. 4 büyüklerin hakemleri şöyle:

Antalyaspor- Beşiktaş: Ali Şansalan

Galatasaray - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Kasımpaşa -Trabzonspor: Mete Kalkavan

Bir önceki hafta Trabzonspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olan ve Galatasaraylı Nelsson'un eline çarpan topta orta hakem Ali Palabıyık'ı pozisyonu izlemeye çağırmadığı için eleştirilerin odak noktası olan Cüneyt Çakır ise Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçına atandı.

MHK bu kararla Çakır'ın kararının arkasında durdu ve hakemin hata yapmadığına kanaat getirdi.