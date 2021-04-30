Futbol Haftanın hakemleri açıklandı: Yaşar Kemal Uğurlu kesik yedi

Haftanın hakemleri açıklandı: Yaşar Kemal Uğurlu kesik yedi

Futbol

Haftanın hakemleri açıklandı: Yaşar Kemal Uğurlu kesik yedi

Spor Toto Süper Lig'de 39. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş - Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gençlerbirliği- Galatasaray maçını Halis Özkahya ve Fenerbahçe -Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

30 Nisan 2021, Cuma 12:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş-Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gençlerbirliği-Galatasaray maçını Halis Özkahya ve Fenerbahçe-Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Son olarak Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta görev verilmedi. Tüm atamalar şöyle:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'da Falcao ve Feghouli'ye yol göründü