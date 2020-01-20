Haftanın iyi haberi belli oldu (13 Ocak-19 Ocak haftası) Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek 'haftanın iyi haberi'ni belirliyor. 13 Ocak-19 Ocak haftası haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.