Haftanın iyi haberi belli oldu (13 Ocak-19 Ocak haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek 'haftanın iyi haberi'ni belirliyor. 13 Ocak-19 Ocak haftası haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.
13 Ocak-19 Ocak haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Sosyal medyada yer alan videosunda, sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen 29 yaşındaki Hasan M.'ye Valilik sahip çıktı.' haberi, oyların yüzde 39'unu alarak #haftanıniyihaberi oldu.
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