Haftanın iyi haberi belli oldu (16-22 Aralık haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirliyor. 16 Aralık haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.
16 Aralık haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Esin Ayşe Aslan, 41 yaşında okuma yazma öğrenip kitap yazdı' haberi, oyların yüzde 21.5'ini alarak #haftanıniyihaberi oldu:
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16 Aralık Pazartesi, #gününiyihaberi - 41 yaşında okuma yazma öğrenip kitap yazdı.
-Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Esin Ayşe Aslan, 41 yaşında okuma yazma öğrenip, hayat hikayesini anlatan kitap yazdı. - Devamını oku...