Haftanın iyi haberi belli oldu (16-22 Aralık haftası) Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirliyor. 16 Aralık haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.