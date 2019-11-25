Haftanın iyi haberi belli oldu (18 Kasım haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirliyor. 18 Kasım haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.
18 Kasım haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Evini Kızılay'a bağışlayan teyze' oyların yüzde 33.1'ini alarak #haftanıniyihaberi oldu:
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18-24 Kasım, #haftanıniyihaberi - Evini Kızılay'a bağışlayan teyze
-Karabük'te yaşayan 80 yaşındaki Nebiye Güngör, Kayabaşı Mahallesi’ndeki evini Türk Kızılayı’na bağışladı.
Listenin ikinci sırasında ise oyların yüzde 20.9'unu alan 'evlatlık verilen ikizler' var.