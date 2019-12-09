Haftanın iyi haberi belli oldu (2 Aralık haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirliyor. 2 Aralık haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.
2 Aralık haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Mesafe tanımaksızın çiftleşen kaplan' oyların yüzde 39.7'sini alarak #haftanıniyihaberi oldu:
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4 Aralık Çarşamba, #gününiyihaberi - Mesafe tanımaksızın çiftleşen kaplan
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