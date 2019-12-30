Haftanın iyi haberi belli oldu (23-29 Aralık haftası)

Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek 'haftanın iyi haberi'ni belirliyor. 23-29 Aralık haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.

30 Aralık 2019, Pazartesi 16:58 Son Güncelleme:
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Haftanın iyi haberi belli oldu (23-29 Aralık haftası)

22 Aralık haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi' haberi, oyların yüzde 32.2'sini alarak #haftanıniyihaberi oldu:

Bu haberi de okudularÖlen dişi köpeğin başında bekleyen erkek köpeği köylüler sahiplendi

26 Aralık Perşembe, #gününiyihaberi - Ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi. - Devamını oku...

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