Haftanın iyi haberi belli oldu (23-29 Aralık haftası) Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek 'haftanın iyi haberi'ni belirliyor. 23-29 Aralık haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.