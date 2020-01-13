Haftanın iyi haberi belli oldu (6 Ocak-12 Ocak haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek 'haftanın iyi haberi'ni belirliyor. 6 Ocak-12 Ocak haftası haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu. Bu hafta bir ilk yaşandı ve iki iyi haber, eşit oy alarak zirveyi paylaştı.
6 Ocak-12 Ocak haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Avustralya’da bir köpek devam eden yangınlarda yaklaşık 900 koyunun hayatını kurtardı' ve 'Tunceli’de 3 çocuk babası 79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıl önce bahçesine aldığı 25 kedi ve köpeği her gün ocakta makarna ve bulgur haşlayarak yaptığı mama ile besliyor' haberleri, oyların yüzde 20.1'ini alarak #haftanıniyihaberi oldu:
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11 Ocak Cumartesi, #gününiyihaberi - Avustralya’da bir köpek devam eden yangınlarda yaklaşık 900 koyunun hayatını kurtardı. -Devamını oku...
12 Ocak Pazar, #gününiyihaberi - Tunceli’de 3 çocuk babası 79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıl önce bahçesine aldığı 25 kedi ve köpeği her gün ocakta makarna ve bulgur haşlayarak yaptığı mama ile besliyor. - Devamını oku...