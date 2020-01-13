Haftanın iyi haberi belli oldu (6 Ocak-12 Ocak haftası)

6 Ocak-12 Ocak haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Avustralya’da bir köpek devam eden yangınlarda yaklaşık 900 koyunun hayatını kurtardı' ve 'Tunceli’de 3 çocuk babası 79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıl önce bahçesine aldığı 25 kedi ve köpeği her gün ocakta makarna ve bulgur haşlayarak yaptığı mama ile besliyor' haberleri, oyların yüzde 20.1'ini alarak #haftanıniyihaberi oldu:

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11 Ocak Cumartesi, #gününiyihaberi - Avustralya’da bir köpek devam eden yangınlarda yaklaşık 900 koyunun hayatını kurtardı. -Devamını oku...

12 Ocak Pazar, #gününiyihaberi - Tunceli’de 3 çocuk babası 79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıl önce bahçesine aldığı 25 kedi ve köpeği her gün ocakta makarna ve bulgur haşlayarak yaptığı mama ile besliyor. - Devamını oku...