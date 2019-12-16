Haftanın iyi haberi belli oldu (9 Aralık haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirliyor. 9 Aralık haftasının iyi haberi, okurların oylarıyla belli oldu.
2 Aralık haftasında posta.com.tr'de yer alan 'günün iyi haberi' seçenekleri arasından 'Emlak şirketi çalışanlarına 10 milyon dolar dağıttı' oyların yüzde 24.6'sını alarak #haftanıniyihaberi oldu:
Bu haberi de okudularEmlak şirketi çalışanlarına 10 milyon dolar dağıttı
11 Aralık Çarşamba, #gününiyihaberi - Emlak şirketi, çalışanlarına 10 milyon dolar dağıttı.
-Emlak şirketi çalışanlarına 10 milyon dolar dağıttı - Devamını oku...