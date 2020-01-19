Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (13-19 Ocak haftası)

13 Ocak Pazartesi, #gününiyihaberi - ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir oyuncu, yaptığı arama ile İngiltere'de ile nöbet geçiren takım arkadaşının hayatını kurtardı. - Devamını oku...





14 Ocak Salı, #gününiyihaberi - Sosyal medyada yer alan videosunda, sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen 29 yaşındaki Hasan M.'ye Valilik sahip çıktı. - Devamını oku...





15 Ocak Çarşamba, #gününiyihaberi - Arda Turan'ın Brezilya'ya transfer olma ihtimali var - Devamını oku...





16 Ocak Perşembe, #gününiyihaberi - Avustralya eylül ayından beri felaketi yaşıyor. Yangınlarda binlerce ağaç kül oldu. Dünyada sadece 200 tane kalan Wolemi çamları, zarar verilmemesi için yeri gizli tutuluyordu. Yangında da özel bir operasyonla kurtarıldı. - Devamını oku...





17 Ocak Cuma, #gününiyihaberi - Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. -Devamını oku...





18 Ocak Cumartesi, #gününiyihaberi - İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda ilk defa kaplan doğdu -Devamını oku...





19 Ocak Pazar, #gününiyihaberi - Metroda ilham gelince şarkı sözü yazmaya başlayan Gülşen'in fotoğrafındaki meraklı yolcu şöhret oldu. - Devamını oku...