Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (16-22 Aralık haftası)

16 Aralık Pazartesi, #gününiyihaberi - 41 yaşında okuma yazma öğrenip kitap yazdı.

-Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Esin Ayşe Aslan, 41 yaşında okuma yazma öğrenip, hayat hikayesini anlatan kitap yazdı. - Devamını oku...





17 Aralık Salı, #gününiyihaberi - Katil balinaların büyük anneleri menopoz sonrası yaşam kaynağı oluyor.

-Katil balinaların büyük anneleri menopozdan sonra yaşam kaynağı oluyor - Devamını oku...





18 Aralık Çarşamba, #gününiyihaberi - Bebek gibi bakılan felçli köpek ilk adımlarını attı.

-Bursalı hayvansever Banu Baltacı'nın, sokakta görüp sahiplendiği Bıdık isimli köpek felç oldu. Baltacı, felçli köpeğin bakımını üstlendi, onu terk etmedi. Baltacı'nın gösterdiği sevgi ve çabanın ardından Bıdık, yürüteci ile ilk adımlarını atmaya başladı. - Devamını oku...





19 Aralık Perşembe, #gününiyihaberi - Hacılar Belediyesi'nin 18 yuvalı kedi evi, kedilerin uğrak yeri oldu.

-Hacılar Belediyesi tarafından ilçe içerisinde sahipsiz kedilerin yağışlı ve rüzgarlı havalardan korunması için sığınma ve beslenme evi yapıldı. 18 yuvalı sığınma ve beslenme evi ilk günden ilçedeki sahipsiz kedilerin uğrak yeri oldu. - Devamını oku...





20 Aralık Cuma, #gününiyihaberi - Şanlıurfa'da 250 yaşındaki meşe ağacı koruma altına alındı.

-Şanlıurfa Halfeti ilçesinde yaklaşık 250 yaşındaki meşe ağacı koruma altına alındı. - Devamını oku...﻿﻿﻿﻿﻿﻿





21 Aralık Cumartesi, #gününiyihaberi - Merkez bankası avans işlemlerindeki faizlerde indirime gitti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faizlerde indirime gidildi. -Devamını oku…





22 Aralık Pazar, #gününiyihaberi - Lagerfeld markası, tasarımlarında artık gerçek kürk kullanmayacak.

Şubat 2019'da hayatını kaybeden efsane modacı Karl Lagerfeld'in kendi adını taşıyan markası, artık tasarımlarında gerçek kürk kullanmayacağını açıkladı. - Devamını oku...



