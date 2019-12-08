Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (2-8 Aralık haftası)

2 Aralık Pazartesi, #gününiyihaberi - Çöpe atılmış eşyalar

-Çöpe atılmış ürünler, ailelere yakacak oluyor. - Devamını oku...





3 Aralık Salı, #gününiyihaberi - Plastik karşıtı ürünler

-İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, insan sağlığının en büyük tehditlerinden biri olarak gösterilen ve son yıllarda kullanımı artan plastik ürünlere alternatif olacak tasarımlar gerçekleştirdi. - Devamını oku...





4 Aralık Çarşamba, #gününiyihaberi - Mesafe tanımaksızın çiftleşen kaplan

-Hindistan Maharashtra’da vahşi yaşam parkında yaşayan ‘C1’ adlı erkek kaplanın özel hayatı, vücuduna yerleştirilen cihaz sayesinde ifşa oldu: Çiftleşmek için bin 300 kilometre yol katetmiş. - Devamını oku...





5 Aralık Perşembe, #gününiyihaberi - Türk akademisyenler

-ABD'de 3 Türk akademisyen, Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında yer aldı. - Devamını oku...





6 Aralık Cuma, #gününiyihaberi - Vakur ve mağrur köpek

-Sokak köpeği 5 yavru kediyi donmaktan kurtardı Kahraman köpek, objektiflere oldukça vakur, mağrur ve gururlu şekilde poz verdi. - Devamını oku...

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7 Aralık Cumartesi, #gününiyihaberi - Can Yaman

-Can Yaman’ın son açıklamalarının ardından Pınar Deniz, yeni dizi projesinde oyuncuyla başrolü paylaşmayı reddetti. Bir dönem Can Yaman ile 'Gönül İşleri' adlı dizide rol alan Sinem Kobal ile Farah Zeynep Abdullah da oyuncuyu takipten çıkardı. - Devamını oku...





8 Aralık Pazar, #gününiyihaberi - Servis bekleyen çocuklar

Kastamonu’nun Sada köyünden ilçeye okula giden çocuklar servis beklerken çok üşüyordu. Halil Demir çocuklar için sobalı kulübe yaptı. Her sabah erkenden kulübeye gidiyor, sobayı yakıyor, sıcacık ortamda bekleyen çocuklara süt ve yiyecek ikram ediyor. - Devamını oku...



