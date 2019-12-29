Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (23-29 Aralık haftası)

23 Aralık Pazartesi, #gününiyihaberi - Dartta tarih yazan fedakar anne Fallon Sherrock.

-Hayatını otistik oğluna adamış bir anne. Karaciğer hastalığı nedeniyle ölümden dönen bir kadın. İnternet zorbalarına boyun eğmeyen bir sporcu. Tarihe geçen bir başarı. Ve karşınızda Dartın kraliçesi! Fallon Sherrock son atışında hedefi 12’den vurarak üçüncü tura çıktı. - Devamını oku...





24 Aralık Salı, #gününiyihaberi - Kırmızı ışıkta geçenlere verilen ceza arttı.

-Kırmızı ışıkta geçenlere verilen ceza arttı. Yeni ceza 288 TL.





25 Aralık Çarşamba, #gününiyihaberi - Sedef Samsunluoğlu ve Özcan Çamyar soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yılkı atlarına sahip çıktı.

-Ordu Perşembe’de doğup büyüyen biri psikolog diğeri sivil toplum profesyoneli Sedef Samsunluoğlu ve Özcan Çamyar, kışın besin bulamayan ve soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yılkı atları için seferber oldu. - Devamını oku...





26 Aralık Perşembe, #gününiyihaberi - Ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi.

-Elazığ'da domuzların saldırısında ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi. - Devamını oku...





27 Aralık Cuma, #gününiyihaberi - Türkiye’de 2.5 yıldır erişim engeli olan Wikipedia'nın AYM'nin kararı sonrası açılması bekleniyor.

-Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales ise resmi Twitter hesabından Türkiye paylaşımı yaptı.2,5 yıldır Türkiye’de erişim engeli olan Wikipedia ile ilgili AYM kararı sonrası BTK’nın siteyi açması bekleniyor. - Devamını oku...





28 Aralık, Cumartesi, #gününiyihaberi - Doğum yapan evsiz kadın için yaklaşık 25 bin sterlin toplandı.

-İrlanda'da Cambridge Üniversitesi'ni oluşturan 31 kolejden 'en varlıklısı' Trinity College'ın (Kutsal Üçlü Koleji) önünde doğum yapan evsiz kadın için yaklaşık 25 bin sterlin toplandı.- Devamını oku…





29 Aralık, Pazar, #gününiyihaberi - ABD'de bir kedi, Star Wars karakteri 'Bebek Yoda'ya benzetildi.

-Kuzey Carolina'daki veteriner kliniğe getirilen bir kedi, Star Wars evreninde geçen dizi The Mandalorian'daki Bebek Yoda'ya benzetildi. Veteriner kliniği çalışanının paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada herkesin kalbini eritti.



